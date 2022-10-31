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Унаслідок влучання російської ракети критично пошкоджений об’єкт інфраструктури у Чернівецькій області

Росіяни вдарили по Чернівецькій області вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Унаслідок влучання російської ракети критично пошкоджений об’єкт інфраструктури у Чернівецькій області
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Сьогодні вранці росіяни випустили дві ракети по об’єкту критичної інфраструктури Чернівецькій області.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

За його словами, сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загоряння, пожежу локалізували.

Запаранюк додав, що вісім людей отримали незначні тілесні ушкодження (порізи), медичної допомоги не потребують.

 

“Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України... Нажаль констатуємо значні пошкодження, я би сказав критичні. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує. Постраждалих серед населення немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.

 

 

 

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