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Богуслаєв наказав приховати документи на гелікоптери, щоб ЗСУ не змогли ними скористатися, – генпрокурор

"Торгівля "двигунами смерті" – це не все”.

Богуслаєв наказав приховати документи на гелікоптери, щоб ЗСУ не змогли ними скористатися, – генпрокурор
В'ячеслав Богуслаєв
Фото: LB.ua

Президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної російської агресії розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав зняти із вертольотів лопаті.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Торгівля такими "двигунами смерті" – це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", – заявив Костін.

 

За його словами, після того як українські військові звернулись по гелікоптери, "президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті!"

Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку повномасштабної війни: "Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі".

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співробітництво з ворогом.

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