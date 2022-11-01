Перед судом постануть експосадовці Укртелефільму та Держкомтелерадіо, які завдали майже 68 млн грн збитків держпідприємству

До суду скерували справу обвинувальний акт у справі колишніх посадовців Укртелефільму та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Обвинувачені завдали шкоди Укртелефільму на майже 67,73 млн грн.

За інформацією САП, у 2017 – 2018 роках чинний та колишній керівники "УСТФ "Укртелефільм" у змові з екскерівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником голови Держкомтелерадіо продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у Києві. Зробили це на підставі підроблених документів ще й без дозволу Держкомтелерадіо.

"Частину нерухомості спільникам вдалось зареєструвати за підконтрольною юридичною особою та в подальшому задля легалізації злочинно набутого майна вдалось перереєструвати на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами. Внаслідок цих дій "Укртелефільму" завдано майже 67,73 млн гривень збитків", - розповіли в прокуратурі.

Обвинуваченим загрожує максимальне покарання - 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У САП додали, що в лютому-березні 2019 року встановили 4 ймовірних учасників злочину. Пів року після цього розслідування щодо трьох із них закінчили. Четвертого підозрюваного оголошено в міжнародний розшук у квітні 2019 року. В січні 2021-го його затримали в Італії, і до березня цього року тривала процедура його екстрадиції.

Через російське повномасштабне вторгнення апеляційний суд Флоренції відмовив у екстрадиції. При цьому він констатував у рішенні обґрунтованість висунутої підозри. Тому щодо цього підозрюваного здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

"Стосовно двох із них (обвинувачених - Ред.) справа слухається у Вищому антикорупційному суді, щодо ще однієї особи є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили", - додали в САП.

Наразі Господарським суд міста Києва визнав недійсним договір купівлі-продажу майнових прав, укладений між ДП "УСТФ "Укртелефільм" та ТОВ "Лодокс". Відповідне рішення набрало законної сили.

Тепер тривають заходи з відшкодування збитків, завданих держпідприємству, а також відбувається реєстрація об’єктів нерухомості на користь державного підприємства.

Нагадаємо, у вересні 2019-го САП передала до суду обвинувальний акт проти колишнього генерального директора Укртелефільму Віктора Підлісного. Йому інкримінували нанесення підприємству багатомільйонних збитків махінаціями з нерухомістю.

У грудні-2021-го НАБУ встановило нових підозрюваних у справі про незаконне відчуження майна ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".