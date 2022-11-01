Поліція закликала жителів Херсонщини бути вкрай уважними при виявленні підозрілих предметів

Майже щотижня у Херсонщині на нерозірваних мінах гинуть та травмуються люди.

Значна частина Херсонщини всіяна протитанковими мінами, снарядами, частина з яких не розірвалися і є смертельно небезпечними.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Армія вбивць і мародерів залишає після себе пастки. Вони мінують будинки, лісосмуги, мости і дороги. Майже щотижня в області на нерозірваних мінах гинуть та травмуються люди”, - повідомили в поліції.

Зараз на звільнених від росіян територіях тривають стабілізаційні заходи, вибухотехніки обстежують, розчищають територію від вибухонебезпечних предметів та знешкоджують їх.

Поліція радить громадянам, які повертаються до рідних домівок, або мешкають біля зони бойових дій, не ходити до лісосмуг, на береги річок, не пересуватися польовими дорогами. Саме в таких локаціях зафіксована найбільша кількість смертей людей від мін.

Також категорично не можна торкатись підозрілих предметів, залишків ракет чи снарядів, наближайтись до розбитої ворожої техніки.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

У разі виявлення підозрілих предметів слід звертатись за телефоном чергової частини поліції Херсонської області 067-550-22-74 або телефонуйте на “101” та на єдиний номер телефону “112” для надання екстреної допомоги.

Нагадаємо, на території Херсонської області місцевий мешканець підірвався на міні росіян. Ще один чоловік підірвався на розтяжці, встановленій окупантами.