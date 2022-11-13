Передові технології в Україні: Україна разом зі США збудує малий модульний реактор, - Держдеп

Проєкт спрямований на підтримку цілей енергетичної безпеки України та має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій.

В межах Кліматичної конференції ООН (СОР 27) спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР).

Про це йдеться у пресрелізі Державного департаменту США.

«Спеціальний посланник президента з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про пілотний проєкт «Чисте паливо в Україні з ММР», який демонструватиме виробництво чистого водню та аміаку за допомогою безпечного малого модульного ядерного реактора й передових технологій електролізу в Україні», - заявили у відомстві.

Зазначається, що сам проєкт спрямований на проведення першого у своєму роді пілотного виробництва промислового виробництва чистого палива з ММР за допомогою електролізу твердих оксидів.

«Спираючись на існуючу співпрацю з розбудови потенціалу, започатковану в рамках програми США «Основна інфраструктура для відповідального використання технологій ММР», проєкт спрямований на підтримку цілей енергетичної безпеки України, уможливлення декарбонізації важкодоступних енергетичних секторів, шляхом виробництва чистого водню та покращення довгострокової продовольчої безпеки за допомогою чистих добрив, вироблених з аміаку. Крім того, він має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій», - додали у Держдепі.

Також Керрі запустив нову ініціативу «Проєкт Фенікс», щоб пришвидшити в Європі перехід вугільних електростанцій на ММР, зберігаючи місцеві робочі місця шляхом перенавчання робочої сили.

«Проєкт Phoenix» забезпечить пряму підтримку США в технічно-економічних дослідженнях щодо доцільності щодо переходу від вугілля на ММР та пов’язаних із цим заходах на підтримку цілей енергетичної безпеки для країн Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, в Шарм-еш-Шейхі (Єгипет), з 6 по 18 листопада проходить Конференція ООН зі зміни клімату СОР 27.

Крім того, помічника держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтта попросили координувати енергетичну підтримку України з боку уряду США та міжнародних партнерів. Держдепартамент працюватиме з Міненергетики, Міноборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити від України. Також міжвідомча група працюватиме з міжнародними партнерами через механізм G7 для надання необхідного обладнання та допомоги для ремонту, обслуговування та зміцнення українського енергетичного сектору цієї зими.