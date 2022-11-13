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В РФ через санкції гострий дефіцит медичних препаратів, а планові операції переносяться на невизначений термін, - ГУР

Запас медикаментів різко зменшується, це впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому.

В РФ через санкції гострий дефіцит медичних препаратів, а планові операції переносяться на невизначений термін, - ГУР
Фото: надано пресслужбою

Військові ЗС РФ активно обговорюють наказ Міністерства охорони здоров’я РФ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на чотири місяці.

Про це повідомляє ГУР МО.

На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:

  • Вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в РФ на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;
  • Реальна загроза повної зупинки постачання медикаментів із-за кордону;
  • У зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.

"У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати", - йдеться у повідомленні.

Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.

Нагадаємо, росіяни повернули військову підготовку школярів, скасовану ще в 1993 році, щоб посилити "патріотизм" призовників. У підготовку включений досвід поводження з автоматом Калашникова.

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