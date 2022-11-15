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​До Миколаєва 15 листопада прибув перший з початку війни пасажирський потяг з Києва, - Укрзалізниця

Його пасажирами стали журналісти та волонтери.

​До Миколаєва 15 листопада прибув перший з початку війни пасажирський потяг з Києва, - Укрзалізниця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Сьогодні до Миколаєва прибув перший з 24 лютого пасажирський потяг зі столиці - його пасажирами стали журналісти та волонтери.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Facebook.

«Перший поїзд до Миколаєва вирушив з Києва 14 листопада. Він курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних - з Миколаєва. Зі столиці вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника потяга Богдана Стадника, всього на першому рейсі було орієнтовно 50 пасажирів. Серед них - залізничники, іноземні журналісти й волонтери, повідомляє Суспільне.

Волонтерка «World Central Kitchen» Катерина, яка прибула до міста потягом, зазначила, що відновлення руху потягів у Миколаєві - це символ перемоги.

"Я неймовірно щаслива, що стала першою пасажиркою цього потяга, тому що це - маленький символ нашої перемоги. Це означає, що наші ЗСУ роблять успіхи і ми вже можемо приїхати сюди потягом", - сказала вона.

Нагадаємо, УЗ отримала дозвіл про відновлення сполучення з містом від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Перший поїзд зі столиці до Миколаєва вирушив вчора о 22:00. На черзі - Херсон.

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