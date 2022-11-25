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На журналістку Юлію Забеліну здійснили другий напад за два місяці

Журналістка має намір на деякий час виїхати з України.

На журналістку Юлію Забеліну здійснили другий напад за два місяці
Фото: Facebook Юлії Забєліної

Сьогодні, 25 листопада, невідомий здійснив напад на журналістку Юлію Забєліну біля її дому.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сама Юлія Забєліна.

"Чоловік в чорному капюшоні і схопив за руку потім між ногами. Знову як два місяці тому ", - написала журналістка.

За словами Забєліної, їй вдалося втекти до сусідки. Через відсутність зв’язку вона не змогла додзвонитися до поліції. 

Журналістка наголосила, що почерк зловмисника був такий самий, як і попереднього разу. 

Вона зазначає, що напад не виглядає випадковістю, але не розуміє, кому могла насолити. Юлія Забєліна побоюється, що напад відбудеться ще раз.

Тепер журналістка має намір на деякий час виїхати з України. 

Нагадаємо, у серпні знімальна група проєкту "Український свідок" потрапила під російський обстріл в Авдіївці.

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