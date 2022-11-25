Невиконання росіянами правил здачі в полон може призвести до їх загибелі.

Російські військові останнім часом стали частіше здаватись у полон, розуміючи абсурдність війни проти України.

Про це стало відомо з відеозвернення до військовослужбовців РФ, яке оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Водночас, російські військові, котрі здаються у полон, не знають правил війни - міжнародного гуманітарного права.

Невиконання цих правил російськими військовослужбовцями викликає, у кращому випадку, здивування.

У відео Генштаб розповідає військовслужбовцям РФ основні положення по здачі в полон згідно із міжнародним гуманітарним правом.

Зокрема, якщо під прикриттям здачі в полон відкривається вогонь по українським військовим, це класифікується як віроломство, після чого симулянти знищуються.

Також росіянам, котрі здаються в полон, рекомендовано тримати руки на виду і виходити без зброї, виконувати команди українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив звернення до білоруських і російських військових. Як йдеться у зверненні, якщо білорусів змусять взяти участь у війні проти України і їм не вдасться відмовитися, то після перетину кордону вони повинні зупинитися підрозділами. Необхідно також зупинити техніку, підняти білі прапори і дочекатися представників командування ЗСУ.