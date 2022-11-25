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Постачання води та електроенергії у Харкові повністю відновлені

Теплопостачання відновили ще не по всьому місту.

Постачання води та електроенергії у Харкові повністю відновлені
Фото: kharkivoda.gov.ua

Комунальні служби Харкова та енергетики повністю поновили водо- та електропостачання у місті.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Роботи з відновлення теплопостачання у Харкові наразі тривають. 

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, у місті є певні труднощі, тому для відновлення балансу енергосистеми запровадили віялові відключення.

Терехов нагадав, що з початку опалювального сезону систему теплопостачання у Харкові перезапускають вже вчетверте. Зараз близько 70% квартир у Харкові вже з теплом

Мер Харкова повідомив, що у місті буде розгорнуто близько 200 пунктів обігріву, в яких можна буде зарядити мобільні телефони, випити гарячі напої та приготувати їжу. Вони будуть розташовані у школах, центральних теплових пунктах та на безпечних зупинках.

Нагадаємо, раніше Ігоря Терехова оштрафували на 3,4 тис. гривень за використання недержавної мови під час звернень до громадян.

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