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Тестове заживлення електромереж Херсона почнеться 26 листопада, - Херсонобленерго

В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження.

Тестове заживлення електромереж Херсона почнеться 26 листопада, - Херсонобленерго
Фото: t.me/luhanskaVTSA

З суботи, 26 листопада, та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона.

Про це повідомила пресслужба Херсонобленерго.

Зазначається, що коли нормалізується робота Південноукраїнської АЕС, у оселях херсонців почне з’являтися електроенергія.

“В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність”, - наголосили у пресслужбі. 

В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади.

Наразі енергетики проводять ремонти проводять на лінії ПЛ-150кВ “Посад-Покровське – ХМПЗ”. Введення в дію цієї лінії електропередач дасть можливість відновити роботу водогону “Дніпро – Миколаїв”, який забезпечує Миколаїв питною водою.

Нагадаємо, жителів Херсона попросили вимкнути всі електроприлади перед початком відновлення електропостачання у місті. 

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