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Евакуйовані жителі Херсонщини отримають гумдопомогу в інших містах України, - Мінреінтеграції

Для цього необхідно зареєструватися та заповнити анкету на отримання допомоги.

Евакуйовані жителі Херсонщини отримають гумдопомогу в інших містах України, - Мінреінтеграції
Фото: Пресслужба Мінреінтеграції

Евакуйовані жителі Херсонщини зможуть отримати гуманітарну допомогу в інших містах України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для цього внутрішньо переміщені особи мають зареєструватися та заповнити заявку на отримання допомоги.

"ВПО, які зареєструвалися на отримання гумдопомоги, повідомлять про час і місце видачі пакунків. При отриманні допомоги переселенцям необхідно пред’явити документ, що підтверджує їх реєстрацію в Херсонській області", - зазначили в МінТОТ.

Цього тижня продуктові набори почали видавати евакуйованим жителям Херсонщини, які перебувають у Львові, Вінниці та Дніпрі. Згодом продукти отримають ВПО в Одесі та Києві.

Нагадаємо, нещодавно влада Херсонщини закликала жителів виїжджати з області через посилення російських обстрілів. В п’ятницю, 25 листопада, з Херсона відправився перший евакуаційний потяг на Хмельницький.

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