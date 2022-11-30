Евакуйовані жителі Херсонщини отримають гумдопомогу в інших містах України, - Мінреінтеграції

Евакуйовані жителі Херсонщини зможуть отримати гуманітарну допомогу в інших містах України.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Для цього внутрішньо переміщені особи мають зареєструватися та заповнити заявку на отримання допомоги.
"ВПО, які зареєструвалися на отримання гумдопомоги, повідомлять про час і місце видачі пакунків. При отриманні допомоги переселенцям необхідно пред’явити документ, що підтверджує їх реєстрацію в Херсонській області", - зазначили в МінТОТ.
Цього тижня продуктові набори почали видавати евакуйованим жителям Херсонщини, які перебувають у Львові, Вінниці та Дніпрі. Згодом продукти отримають ВПО в Одесі та Києві.
Нагадаємо, нещодавно влада Херсонщини закликала жителів виїжджати з області через посилення російських обстрілів. В п’ятницю, 25 листопада, з Херсона відправився перший евакуаційний потяг на Хмельницький.