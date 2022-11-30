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На Миколаївщині з 1 грудня змінюють тривалість комендантської години

У двох громадах вона становитиме 12 годин.

На Миколаївщині з 1 грудня змінюють тривалість комендантської години
Фото: НПУ

Із 1 грудня у Миколаївській області змінюють тривалість комендантської години.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Так, із четверга комендантська година та спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення розпочинатимуться о 24.00 і триватимуть до 5.00. 

Лише у двох громадах області - Горохівській сільській та Снігурівській міській - комендантська година триватиме з 18.-- по 6.00.

Нагадаємо, нещодавно у звільненій Снігурівці Миколаївської області ввели комендантську годину з 18:00 по 07:00.

У Херсоні скоротили комендантську годину. Вона діятиме з 19:00 по 06:30.

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