На Миколаївщині з 1 грудня змінюють тривалість комендантської години

У двох громадах вона становитиме 12 годин.

Із 1 грудня у Миколаївській області змінюють тривалість комендантської години.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Так, із четверга комендантська година та спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення розпочинатимуться о 24.00 і триватимуть до 5.00.

Лише у двох громадах області - Горохівській сільській та Снігурівській міській - комендантська година триватиме з 18.-- по 6.00.

Нагадаємо, нещодавно у звільненій Снігурівці Миколаївської області ввели комендантську годину з 18:00 по 07:00.

У Херсоні скоротили комендантську годину. Вона діятиме з 19:00 по 06:30.