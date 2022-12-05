Миколаївська область теж залишилася без світла

В Миколаївській області оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич з посиланням на «Миколаївобленерго».

Відключення запроваджені через можливість ракетного обстрілу і для зниження навантаження на енергосистему.

"Через можливість ракетного обстрілу, надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень!" - зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, від світла повністю відключена Сумська область. Екстрені заходи проваджені за розпорядженням “Укренерго” для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи.