Підозри отримали троє російських військових, які погрожували цивільним розстрілом вимагаючи гроші, - ОГ

За даними слідства, у травні 2022 року під час окупації м. Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними та пограбували погрожуючи розстрілом.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Російські військові здійснили два постріли з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього окупанти почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони стрілятимуть на ураження", - йдеться у повідомленні.

Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

"Завдяки проведеним оперативним заходам встановлено особи військових РФ – потерпілі опізнали їх", інформує прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше двох військових РФ, які катували мешканців Бучанського району, заочно засудили до 12 років за ґратами. Вони катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей, яким також погрожували застосуванням зброї.