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У Великій Британії виявили перший у світі випадок пташиного грипу у вівці

Вірус H5N1 виявлено в одній тварині в Йоркширі, але ризик для населення дуже низький, кажуть експерти.

У Великій Британії виявили перший у світі випадок пташиного грипу у вівці
Фото: Наталка Дяченко

Вірус виявили після тестування, яке проводилося через те, що стадо утримувалося на місці, де раніше був виявлений пташиний грип у птахів. Інші вівці в отарі не були інфіковані.

Про це повідомляє The Guardian.

Головний ветеринарний лікар Великої Британії заявив, що були вжиті суворі заходи біозахисту, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби.

Пташиний грип може спричинити важкі захворювання, зокрема пневмонію, і навіть смерть. Експерти ретельно відстежують зміни у вірусі H5N1 через побоювання, що це може спровокувати пандемію серед людей.

Хоча Центр з контролю та профілактики захворювань США зазначає, що немає жодних доказів того, що H5N1 передається від людини до людини, вірус був виявлений у багатьох тварин, окрім птахів, зокрема у котів, лисиць, видр, чагарникових собак і свиней, при цьому експерти кажуть, що новий варіант є ендемічним для молочних корів у США.

Поява H5N1 у корів була шоком для вчених, оскільки раніше вважалося, що такі тварини не можуть легко заразитися вірусом. H5N1 також був виявлений у людей, хоча такі випадки були в основному у працівників молочних заводів і птахівництва.

Останній випадок у Великій Британії був зареєстрований у січні у працівника ферми, який, як відомо, мав контакт із великою кількістю інфікованих птахів.

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