Вже вдруге цього року турецькі друзі гостинно прийняла 63 дитини з різних регіонів України, які мали змогу відпочити на узбережжі Егейського моря. Про це повідомив головний дипломат України Андрій Сибіга.

“Це діти, які щодня живуть поруч з війною, під постійними обстрілами, зі звуками сирен, замість будильників та шкільних дзвінків. У Туреччині вони змогли просто бути дітьми, які бігають, граються, посміхаються, трохи бешкетують, а головне — радіють життю та таким простим дрібницям, як сонце, море і тиша”, — написав Сибіга.

Глава МЗС подякував турецьким партнерам за цю можливість.

Він додав, що ця ініціатива продовжується і вже йде робота над організацією подібних програм у 2026 році для якомога більшої кількості українських дітей.