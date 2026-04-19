У Ізюмі через обстріл РФ постраждали троє людей

Сьогодні, 19 квітня, російська армія атакувала із РСЗВ Ізюм на Харківщині і поранила там трьох людей.

Про це повідомила обласна поліція.

"19 квітня ворог завдав удар за допомогою реактивної системи залпового вогню по місту Ізюм. Снаряд влучив у будівлю лазні. Пошкоджено приміщення закладу та автомобіль", розповіли правоохоронці.

Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали троє людей: жінка 1990 року народження та чоловіки 1961 і 1993 років народження. Постраждалим надали медичну допомогу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала наслідки воєнного злочину.

Фото: Поліція Харківщини Наслідки російської атаки у Ізюмі

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.