В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

У Ізюмі через обстріл РФ постраждали троє людей

Окупанти вдарили по місту із РСЗВ.

У Ізюмі через обстріл РФ постраждали троє людей
Наслідки російської атаки у Ізюмі
Фото: Харківська обласна поліція

Сьогодні, 19 квітня, російська армія атакувала із РСЗВ Ізюм на Харківщині і поранила там трьох людей. 

Про це повідомила обласна поліція. 

"19 квітня ворог завдав удар за допомогою реактивної системи залпового вогню по місту Ізюм. Снаряд влучив у будівлю лазні. Пошкоджено приміщення закладу та автомобіль", розповіли правоохоронці.

Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали троє людей: жінка 1990 року народження та чоловіки 1961 і 1993 років народження. Постраждалим надали медичну допомогу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала наслідки воєнного злочину.

Наслідки російської атаки у Ізюмі
Фото: Поліція Харківщини
Наслідки російської атаки у Ізюмі

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. 

