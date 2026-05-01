Росія атакує дронами. Вибухи лунали, зокрема, в Тернополі й Рівному (оновлено)

Росія вранці 1 травня розпочала чергову повітряну атаку. Про роботу протиповітряної оборони повідомила Черкаська ОВА.

Повітряні сили повідомили про рух значної кількості дронів на Київську, Вінницьку, Одеську та інші області. Перші дрони полетіли на Одеську область ще о 8 годині.

За інформацією моніторингових каналів, ворог запустив понад 100 дронів, а також підняв у небо авіацію.

Про вибухи повідомляли кореспонденти Суспільного з Вінницької області.

Близько 13 години Тернопільська ОВА повідомила про підвищену небезпеку для Тернополя. Низка дронів також суне на Хмельницьку область, повідомили в Повітряних силах.

Також підвищена загроза для Житомира.

Мер Тернополя Сергій Надал закликав не користуватися транспортом і терміново сховатися в укриттях.

"Залишайтесь в укриттях до відбою! Зачиніть вікна", – написав він у Telegram.

Також вибухи лунали в Рівному та Дубні, передає Суспільне.