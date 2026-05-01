Частина Тернополя залишилася без електроенергії унаслідок обстрілів РФ

Унаслідок російських атак частина Тернополя залишилася без електроенергії.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
Світла не мають частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний.
Тернопільський сайт 0352 повідомив, що на час атаки зупинили рух громадського транспорту. За попередньою інформацією, ворог за одну годину спрямував на місто близько 60 дронів.
- Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року загинуло 38 людей, серед яких 8 дітей. Поранення отримали 93 особи, зокрема 17 дітей.