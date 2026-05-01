Суспільство Війна

Частина Тернополя залишилася без електроенергії унаслідок обстрілів РФ

Світла не мають низка мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк.

Міський голова Тернополя Сергій Надал
Фото: terminovo.te.ua

Унаслідок російських атак частина Тернополя залишилася без електроенергії.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Світла не мають частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний. 

Тернопільський сайт 0352 повідомив, що на час атаки зупинили рух громадського транспорту. За попередньою інформацією, ворог за одну годину спрямував на місто близько 60 дронів. 

  • Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року загинуло 38 людей, серед яких 8 дітей. Поранення отримали 93 особи, зокрема 17 дітей.
