Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
У Кривому Розі викрили організатора міжнародної шахрайської схеми

Учасники схеми ошукали іноземні компанії на майже 7 млн гривень.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував шахрайську схему з ошукування іноземних підприємств.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, спільно з підконтрольними особами створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією", - йдеться в повідомленні.

Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу.

Іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, загальна сума  становила майже 7 млн грн.

Фігуранти виводили кошти через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми.

