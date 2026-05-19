Понад 50 разів росіяни атакували Дніпропетровщину: відомо про 3 постраждалих

Росіяни понад 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини авіабомбою, артилерією та безпілотниками. Троє людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині окупанти били по райцентру, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах. Пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, заправка, автомобілі. Поранень дістали чоловіки 58 та 67 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Постраждали і Покровська та Дубовиківська громади, що на Синельниківщині. Пошкоджені приватний будинок. Поранений 68-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.