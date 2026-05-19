Росіяни прицільно атакували дроном авто на Сумщині і вбили пасажирку

У Буринській громаді Сумщини росіяни атакували дроном автомобіль.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.
За його словами, у результаті атаки загинула пасажирка.
«Водій отримав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу. Усі обставини та наслідки атаки зʼясовуються», - додав Григоров.
- Це вже не перша така трагедія в області. Напередодні ворог дроном атакував ще одного цивільного, чоловік загинув.
- 19 травня окупанти атакували Глухівську громаду Сумщини, відомо про двох загиблих і чотирьох поранених.
- Того ж дня виявили тіло ще одного чоловіка.