"АТЕШ": російські війська покидають Кінбурнську косу

На позиціях залишаються підрозділи, які не здатні ефективно утримувати оборону.

Російські війська поспіхом евакуюються з Кінбурнської коси в Миколаївській області через значні втрати та порушення логістики.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

За інформацією агентів руху, у результаті успішних уражень Силами оборони ворожих маршрутів постачання суттєво ускладнили забезпечення підрозділів окупантів на цій ділянці фронту.

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"Через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії – з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються із збиттям БПЛА СОУ, і втрати продовжують зростати", – йдеться в повідомленні.

У "АТЕШ" також стверджують, що постачання на позиції російських військ фактично припинене, зокрема мова йде про доставку боєприпасів, пального та продовольства.

Крім того, за інформацією руху, частину особового складу було перекинуто на інші напрямки, зокрема на Запорізький, через що підрозділи на Кінбурнській косі залишилися недоукомплектованими.

"Переукомплектування не проводилося жодного разу. Командування знімає людей з одних позицій та перекидає на інші", – зазначають у повідомленні.

За словами представників руху, на позиціях залишаються підрозділи, які вже не здатні ефективно утримувати оборону.

"Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно впала", – підсумували в "АТЕШ".