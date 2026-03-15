Понад 86% казахстанців підтримали нову Конституцію, - екзитполи

Оприлюднені перші результати екзитполів щодо конституційного референдуму в Казахстані. Згідно з опитуванням, проведеним Євразійським інститутом інтеграції, 86,7% виборців підтримали нову Конституцію.

Про це повідомляє казахська служба "Радіо Свобода".

Соціальний дослідницький інститут "Астана Соціс-А" повідомляє, що 87,4% людей підтримали новий проєкт Конституції.

Однією з ключових змін є перетворення парламенту з двопалатного на однопалатний. Його пропонують назвати Курултаєм. Він складатиметься зі 145 членів, яких обиратимуть на п’ятирічний термін за пропорційною системою – за партійними списками.

Нині нижня палата парламенту, Мажиліс, обирається за змішаною системою, у якій можуть брати участь як партії, так і самовисуванці.

Офіційна Астана заявляє, що ці зміни мають "покращити систему представництва та підвищити професійність парламентарів". Критики ж зазначають, що громадяни, які не є членами партій, не зможуть балотуватися до парламенту. Крім того, вони нагадують, що опозиційні рухи роками не можуть зареєструвати політичні партії в міністерстві юстиції.

Проєкт також розширює повноваження президента. Зокрема, він зможе самостійно призначати генерального прокурора, голів Конституційного та Верховного судів, Національного банку та Комітету національної безпеки. Нині ці призначення потребують схвалення сенату.

Документ також передбачає створення посади віцепрезидента. Його призначатиме президент за згодою Курултаю. У разі дострокового припинення повноважень президента або його смерті віцепрезидент виконуватиме обов’язки глави держави. Зараз, згідно з чинною Конституцією, ці повноваження переходять до спікера сенату.

Також президент зможе розпустити Курултай, якщо парламент двічі не схвалить запропоновані президентом кандидатури на посади віцепрезидента, прем’єр-міністра або спікера.

На час відсутності парламенту президент матиме право видавати укази, що матимуть силу закону.