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Минздрав готов проводить 30 тыс. тестирований на коронавирус в неделю

Пока проводить больше 1 тысячи тестов в день нет потребности.

Минздрав готов проводить 30 тыс. тестирований на коронавирус в неделю
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Министерство здравоохранения готово проводить по состоянию на данный момент 30 тыс. тестирований на коронавирус в неделю.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в ходе ток-шоу "Свобода слова на телеканале ICTV".

"Украина готова проводить по состоянию на данный момент 30 тысяч тестирований в неделю, в дальнейшем наша стратегия развития позволит делать 80 тысяч тестирований. Мы сегодня рассматривали вопрос, почему у нас проводится около 1 тысячи тестов в день. Вопрос в том, что нет потребности", - сказал он.

Ляшко добавил, что на данный момент у всех граждан с подозрением на пневмонию берутся образцы и отправляются в лабораторию для тестирования на коронавирус.

Ранее главный государственный санврач сообщил, что коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США.

Также Министерство здравоохранения решило тестировать всех больных с вирусными пневмониями.

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Источник: "Українські новини"
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