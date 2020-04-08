Перестал ли папа Римский быть «наместником Христа»?

Титул папы Римского, указанный в нынешнем «Папском ежегоднике», вызвал среди католиков бурную полемику. Папу Франциска стали обвинять и в отказе от титула «викария (наместника) Христа», и даже в узурпации власти в Католической Церкви.

В конце марта 2020 г. в Ватикане вышли из печати два традиционных издания Католической Церкви: «Annuario Pontificio» («Папский ежегодник») и «Annuarium Statisticum Eccleasiae» («Статистический ежегодник»). В них размещены подробные сведения о современном состоянии Католической Церкви.

Фото: EPA/UPG

«Папские ежегодники» как зеркало Католической Церкви

«Папский ежегодник» («Annuario Pontificio») – это официальное справочное издание Католической Церкви, которое существует с 1860 г. Как форма, так и содержание ежегодника неоднократно менялись, и лишь в 1940 г. окончательно сложился тот формат, в котором «Annuario Pontificio» выходит и по сей день. В ежегоднике приводятся полные списки здравствующих кардиналов, патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов, перечислены все епархии, монашеские ордена и учебные заведения Католической Церкви, все структуры Римской курии и дипломатический корпус Ватикана, указаны почтовые и электронные адреса, телефоны и официальные Интернет-сайты всех этих структур. Кроме того, издание снабжено приложением, содержащим полезную историческую и статистическую информацию. В только что вышедшем выпуске «Папского ежегодника» представлена актуальная информация о католицизме по состоянию на начало 2020 года.

Фото: предоставлено автором 'Папский ежегодник' («Annuario Pontificio») 2020 года

Что касается «Статистического ежегодника», то тут приведены подробные статистические сведения о количестве католиков по всему миру и о динамике роста (уменьшения) их числа в разных странах и на разных континентах по состоянию на 2018 г.

Фото: предоставлено автором 'Статистический ежегодник' («Annuarium Statisticum Eccleasiae») 2017 года

Оба эти издания являются незаменимыми пособиями для всякого, кто желает получить из первых рук официальную информацию о католицизме.

Католицизм в современном мире: актуальные тенденции

Бюллетень Пресс-офиса Святого престола опубликовал краткий обзор современной статистики Католической Церкви, опираясь на «Статистический ежегодник». По официальным данным Ватикана, за пять лет (с 2013 по 2018 гг.) количество католиков в мире выросло примерно на 6 % (с 1 миллиарда 254 миллионов до 1 миллиарда 329 миллионов). По состоянию на конец 2018 г. католики составляли чуть менее 18 % населения Земли. Что касается населения отдельных континентов, то в Америке (Северной и Южной) католики составляют 63,7 % населения, в Европе – 39,7 %, в Океании – 26,3 %, в Африке – 19,4 %, в Азии – 3,3 %. Что касается территориального распределения членов Католической Церкви, то на Американском континенте проживает 48 % католиков, в Европе – 21,5 %, в Африке – около 18 %, в Азии – 11,1 %.

За указанные пять лет количество католических епископов в мире увеличилось примерно на 4% (с 5 173 до 5 377). При этом количество католических священников за этот же период несколько уменьшилось (на 0,3 %). Однако тут видна заметная диспропорция между континентами. Если в Европе количество католических священников уменьшилось за пять лет на 7%, в Африке их количество, наоборот, увеличилось на 14%, а в Америке – выросло на 11%. Интересно, что за указанные годы во всем мире заметно увеличилось количество постоянных диаконов (на 10%). К концу 2018 г. количество постоянных диаконов в Католической Церкви составило 47,5 тысяч.

Следует пояснить, что сегодня в Католической Церкви к диаконскому служению допускаются как женатые кандидаты, так и те, кто дает обет безбрачия. То есть для диаконов целибат (безбрачие) уже не является обязательным. Однако, для священников обязательный целибат сохраняется. Поэтому в случае рукоположения в диаконы женатого кандидата, он не имеет права претендовать на степень священника и считается «постоянным диаконом». Рост числа постоянных диаконов свидетельствует о том, что в Католической Церкви есть значительное количество пастырских призваний. Однако многие католики не готовы отказываться от семейной жизни ради священнического служения и потому предпочитают становиться «постоянными диаконами».

Фото: catholic-kharkiv.org Молитва перед рукоположением во диаконы

Заметным является общее уменьшение количества католических монахов, принесших вечные обеты, но не имеющих при этом священного сана. Если в 2013 г. их было более 55 000, то к концу 2018 г. стало менее 51 000. Но и здесь актуальны указанные тенденции по континентам. При общем снижении количества католических монахов в мире, в Африке и Азии наблюдается рост числа монахов (на 6,8% и 3,6% соответственно).

Уменьшилось и количество монахинь, принесших вечные обеты (с 694 тысяч до 642 тысяч). Но опять же, если в Европе их количество уменьшилось на 15%, а в Америке – на 12%, то в Африке их число выросло на 9%, а в Азии на 2,6%.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в статистике воспитанников католических духовных семинарий, планирующих принять священный сан. С 2013 по 2018 гг. количество кандидатов в священство уменьшилось с 118 251 до 115 880, то есть примерно на 2%. Однако падение числа семинаристов актуально лишь для Европы и Америки. В Африке же их количество за пять лет выросло на 15,6%.

Подчеркнем, что в изданиях Ватикана приводится статистика самой Католической Церкви, которая составляется на основе данных, собранных по церковным каналам.

Таким образом, обнародованная статистика подтвердила тенденцию, которая оформилась на рубеже ХХ-ХХI вв. Влияние католицизма в Европе и Северной Америке заметно и неуклонно падает. Это проявляется и в уменьшении количества священников и кандидатов в священство, и в заметном уменьшении количества монахов. При этом в Африке и Азии очевиден рост количественных показателей Католической Церкви. Если традиционно на протяжении двух тысяч лет своей истории католицизм считался, прежде всего, религией Западной Европы, то сегодня Европа постепенно утрачивает статус «базового региона» Католической Церкви. Религиозная жизнь Западной Европы претерпевает глубокие трансформации. При этом мы видим заметные успехи католической миссии на других континентах (в Африке и Азии).

Фото: EPA/UPG

Папские титулы: исторические и актуальные

Если выход в свет «Статистического ежегодника» («Annuarium Statisticum Eccleasiae») не был особенно замечен прессой, то появление «Папского ежегодника» («Annuario Pontificio») за 2020 г. вызвало неожиданную полемику внутри Католической Церкви. Дело в том, что уже на первых страницах «Папского ежегодника» католиков ждал сюрприз. Традиционный титул папы Римского был здесь представлен в новом формате.

Следует пояснить, что «Папский ежегодник» всегда открывается официальным списком Римских пап, начиная с I в. и до современности. После этого списка приводятся сведения о папе, который занимает Римский престол в настоящий момент. Вплоть до 2019 г. включительно сведения о Римском епископе давались в неизменном формате. Сначала приводится его имя с прибавлением «епископ Рима», а на следующей странице дается полный титул папы, вслед за которым приводятся его краткие биографические данные (дата рождения, даты рукоположения в священника и епископа, возведения в кардиналы и избрания на папский престол). К настоящему времени полный титул Папы Римского выглядит так:

Епископ Рима,

Викарий Иисуса Христа,

Преемник князя апостолов,

Верховный понтифик Вселенской Церкви,

Примас Италии,

архиепископ и митрополит Римской провинции,

суверен государства Града Ватикана,

раб рабов Божиих.

Хотя для стороннего наблюдателя этот титул кажется не более чем набором высокопарных словосочетаний, в католическом церковном сознании каждый из элементов этого титула имеет ясное богословское или каноническое наполнение.

Так вот, в «Папском ежегоднике» 2020 года после имени «Франциск» указан лишь титул «Епископ Рима». А на следующей странице сначала даны его биографические сведения и лишь затем мелким шрифтом приведен полный перечень его титулов с неожиданной ремаркой: «исторические титулы» (итал. «titolo storico»). Таким образом, складывается впечатление, что папа Франциск сохраняет за собой только титул «Епископа Рима», а все остальные титулы указаны в ежегоднике лишь в виде своеобразной исторической справки. Многими это было воспринято как фактический отказ нынешнего папы от своего традиционного титулования.

Фото: предоставлено автором Страницы с папским титулом из ежегодников 2019 и 2020 гг.

Новый формат публикации папского титула вызвал жесткую критику со стороны консервативных кругов Католической Церкви. Так, немецкий католический ежегодник «Tagespost» обнародовал мнение по этому поводу бывшего префекта Конгрегации доктрины веры (это структура Римской курии, которая отвечает за сохранение в чистоте католического вероучения) кардинала Герхарда Людвига Мюллера. Он назвал новую редакцию титула «богословским варварством». Кардинал Мюллер подчеркнул, что, например, титул «Викарий Иисуса Христа» («викарий» – то есть «наместник») имеет для католиков догматическое значение. В традиционном титуле Римского епископа отражено учения о папе как наследника апостола Петра, который получил свои полномочия непосредственно от Христа. Это одна из главных основ католической веры. В новом же формате папского титула кардинал Мюллер усмотрел угрозу отказа от этого учения.

Еще более жестко высказался бывший папский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано. Его мнение приводит американское издание LifeSiteNews.com. Архиепископ Вигано заявил, что папа Франциск, переместив словосочетание «викарий Иисуса Христа» и «Преемник князя апостолов» в раздел «исторические титулы», тем самым дезавуировал свой статус наследника апостола Петра. По мнению Вигано, это является «вопиющим жестом». Вигано утверждает, что папа отныне «больше не признает себя викарием, а становится хозяином Церкви, свободным разрушать ее изнутри, не отвечая ни перед кем». Таким образом, папа Франциск, по мнению архиепископа Вигано, «попросту становится тираном».

Столь жесткая критика заставила Ватикан дать разъяснения по поводу нового формата публикации папского титула. Директор Пресс-офиса Святого Престола Маттео Бруни пояснил, что все титулы, которые в разное время усвоили себе папы, «исторически связаны с титулом Епископа Рима, поскольку когда конклав избирает главу Римской Церкви, то избранный одновременно приобретает все титулы, связанные с этим избранием». Маттео Бруни объяснил, что папа не отказывается ни от одного из «исторических титулов», а значит эти титулы не стали «реликтами прошлого» и сохраняют свою актуальность. В случае отказа папы от этих титулов, они были бы просто удалены из ежегодника. Но они в ежегоднике напечатаны, хотя и в новом формате.

Фото: предоставлено автором ' Папский ежегодник ' («Annuario Pontificio») 2020 года в раскрытом виде

Вполне очевидно, что формат публикации папского титула был изменен по личному распоряжению папы Франциска. И это вполне вписывается в общую тенденцию его правления. Буквально с первого дня своего пребывания на Римском престоле папа Франциск старается методично отказываться от пышных внешних признаков папской власти. В этом отношении квалификация витиеватых папских титулов как «исторических» полностью соответствует личному характеру папы Франциска. Он специально стремиться подчеркнуть, что является, прежде всего, епископом города Рима. Все же остальные «приращения» власти Римского епископа происходили на протяжении долгой истории Католической Церкви и являлись лишь дополнениями к изначальному его статусу.

Пока что нам не известно о какой-то официальной реакции на этот шаг папы Франциска со стороны Православных Церквей мира, но в целом изменение формата папского титула (пусть и незначительное) может позитивно повлиять на диалог между православными и католиками, в котором центральным вопросом остается проблема статуса Римского епископа.