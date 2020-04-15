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Освобожденных в ходе обмена с ОРДЛО украинцев на 14 дней поместят в обсервацию, - Резников

Обмен должен состояться до Пасхи.

Освобожденных в ходе обмена с ОРДЛО украинцев на 14 дней поместят в обсервацию, - Резников
Фото: Макс Левин

Освобожденные в ходе очередного этапа взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО граждане две недели проведут в обсервации.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Резников подчеркнул, что украинская сторона дедает все возможное, чтобы обмен состоялся до Пасхи.

По его словам, основания для сдержанного оптимизма дает заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау о том, что все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые моменты, о которых договорились на последнем заседании ТКГ, были достигнуты.

"Передовая группа работает там уже два дня, в частности, мой заместитель. Он лично проверил места обсервации, куда наших граждан повезут после обмена на 14 дней. Там они будут обеспечены уходом, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи для общения с родными и близкими хотя бы по видеосвязи", - рассказал он.

Вице-премьер отметил, что, скорее всего, обмен удерживаемыми лицами произойдет в двух местах, поскольку даже между двумя неподконтрольными сегодня украинской власти временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой области также есть внутренний кордон из-за пандемии коронавируса. "Поэтому это будет в двух точках. Сейчас логистически это определяется, согласовывается", - указал Резников.

Напомним, что об обмене по принципу "всех на всех" до Пасхи заявляла и обмудсмен Людмила Денисова.

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