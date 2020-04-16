Минсоцполитики Украины запустило информационную платформу "Помощь рядом"

Одиноким гражданам будут предоставлять помощь по доставке продуктов и других необходимых вещей.

Министерство социальной политики запустило информационную онлайн-платформу "Помощь рядом" для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина.

Об єтом сообщается на сайте ведомства.

"Эта информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь. И все неравнодушные: бизнес, волонтеры, благотворители, общественные организации, и правительство, и местная власть, все вместе будем помогать людям", - говорится в сообщении.

Информационная платформа работает по электронному адресу: dopomoga.msp.gov.ua.

Граждане также смогут обращаться на "горячие" телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров.

Ежедневно на онлайн-платформе "Помощь рядом" будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

"Благодаря этому социальному проекту, будут оперативно определяться потребности и будет предоставляться соответствующая помощь и социальные услуги, прежде всего, одиноким гражданам пожилого возраста, одиноким людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Минсоцполитики заявило, что намерено изменить правила определения прожиточного минимума.