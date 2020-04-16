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В Одесской области коронавирус обнаружили у сотрудников Пенсионного фонда

Отделение ПФ закрыто, в помещении проведена санитарная обработка.

В Одесской области коронавирус обнаружили у сотрудников Пенсионного фонда
Архивное фото
Фото: lpravda.com

У сотрудников одного из отделений Пенсионного фонда в Одесской области обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"По состоянию на 9:00 16 апреля мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще три подтвержденных случая заболевания коронавирус. Новые заболевшие - 42х-летняя работница пенсионного фонда Беляевки и ее 20-летний сын. Ранее болезнь была обнаружена у мужа и коллеги пациентки... Также заболела 54-летняя жительница Ширяевского района. Она недавно вернулась в Украину из-за границы", - написал он.

Куцый добавил, что сейчас отделение Пенсионного фонда закрыто, в помещении проведена санитарная обработка.

По словам главы ОГА, вирус уже распространился на шесть городов и восемь районов Одесской области. По данным Минздрава, пик заболеваемости ожидается в ближайшие две недели.

"Будьте ответственными и не выходите на улицу без крайней необходимости. Берегите себя и близких", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что Минсоцполитики запустило информационную платформу "Помощь рядом" для пожилых одиноких граждан, которым будут предоставлять помощь по доставке продуктов и других необходимых вещей.

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