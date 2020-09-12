Лауреатом премії імені Василя Стуса став український кінорежисер, актор театру та кіно Ахтем Сеітаблаєв.

Церемонія нагородження відбулася 12 вересня у Києві, в музеї Шевченка, повідомляє Український ПЕН, який є організатором премії.

Фото: pen.org.ua

Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що дізнавшись свого часу історію життя Василя Стуса, був вражений його мужністю. А ще любов’ю поета до своєї землі та його віршами.

"Я й досі не уявляю, як йому вдалося перебороти свій страх перед молохом радянської влади. Можливо, він знайшов ці сили в собі, бо вірив у те, що робив і створював, вірив, що, попри все, він не сам у своїй боротьбі, що є люди, які його підтримують, люди, яким не все одно… Люди, для яких є різниця між творенням і руйнуванням. Люди, яким важливо, які назви мають вулиці, на яких живуть їхні діти та батьки, навіть якщо вони освітлені й заасфальтовані. Люди, які знають різницю між рідним і ворожим. Люди, які з великою гідністю і мужністю відстоюють свої сенси та цінності. Багатьом із нас сьогодні значно легше жити та боротися за свою гідність, за життя своєї землі та своїх дітей тому, що був і є Василь Стус, що серед нас і сьогодні літає Птах його душі", - сказав цьогорічний лауреат премії імені Василя Стуса.

Ахтем Сеітаблаєв - український актор та режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу «Хоробрі серця» на телеканалі 1+1. Директор державного підприємства "Кримський дім".

Він зняв фільми "Хайтарма", "Чужа молитва", "Кіборги", "Захар Беркут" та інші.

Ахтем Сеітаблаєв зіграв Василя Стуса у фільмі "День незалежності. Василь Стус" ("Нескорені. Василь Стус"). За цю роль актор отримав премію "Телетріумф" 2016 року в номінації "Найкращий актор".

Премію імені Стуса вручають з 1989 року за внесок в українську культуру і активну громадянську позицію. Заснована Українською асоціацією творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928- 2014 років).

Лауреат отримує статуетку (дизайн розробив Дмитро Покрасьон) і грошову нагороду.

У різний час премію отримували Сергій Жадан, Сашко Положинський, сестри Тельнюк, Володимир В'ятрович, Мирослав Маринович, Олександра Коваль, Борис Гудзяк та інші. Торік премію імені Стуса отримав Влад Троїцький.