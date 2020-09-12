"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Возвращение Беларуси
Возвращение Беларуси
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
ГоловнаКультура

Ахтем Сеітаблаєв став лауреатом премії імені Василя Стуса

Премію вручають за внесок в українську культуру і активну громадянську позицію.

Лауреатом премії імені Василя Стуса став український кінорежисер, актор театру та кіно Ахтем Сеітаблаєв.

Церемонія нагородження відбулася 12 вересня у Києві, в музеї Шевченка, повідомляє Український ПЕН, який є організатором премії.

Фото: pen.org.ua

Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що дізнавшись свого часу історію життя Василя Стуса, був вражений його мужністю. А ще любов’ю поета до своєї землі та його віршами.

"Я й досі не уявляю, як йому вдалося перебороти свій страх перед молохом радянської влади. Можливо, він знайшов ці сили в собі, бо вірив у те, що робив і створював, вірив, що, попри все, він не сам у своїй боротьбі, що є люди, які його підтримують, люди, яким не все одно… Люди, для яких є різниця між творенням і руйнуванням. Люди, яким важливо, які назви мають вулиці, на яких живуть їхні діти та батьки, навіть якщо вони освітлені й заасфальтовані. Люди, які знають різницю між рідним і ворожим. Люди, які з великою гідністю і мужністю відстоюють свої сенси та цінності. Багатьом із нас сьогодні значно легше жити та боротися за свою гідність, за життя своєї землі та своїх дітей тому, що був і є Василь Стус, що серед нас і сьогодні літає Птах його душі", - сказав цьогорічний лауреат премії імені Василя Стуса.

Ахтем Сеітаблаєв - український актор та режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу «Хоробрі серця» на телеканалі 1+1. Директор державного підприємства "Кримський дім".

Він зняв фільми "Хайтарма", "Чужа молитва", "Кіборги", "Захар Беркут" та інші.

Ахтем Сеітаблаєв зіграв Василя Стуса у фільмі "День незалежності. Василь Стус" ("Нескорені. Василь Стус"). За цю роль актор отримав премію "Телетріумф" 2016 року в номінації "Найкращий актор".

Премію імені Стуса вручають з 1989 року за внесок в українську культуру і активну громадянську позицію. Заснована Українською асоціацією творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928- 2014 років).

Лауреат отримує статуетку (дизайн розробив Дмитро Покрасьон) і грошову нагороду.

У різний час премію отримували Сергій Жадан, Сашко Положинський, сестри Тельнюк, Володимир В'ятрович, Мирослав Маринович, Олександра Коваль, Борис Гудзяк та інші. Торік премію імені Стуса отримав Влад Троїцький.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також