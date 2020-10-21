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Уряд Швейцарії відзначив українського піаніста Олексія Ботвінова престижною нагородою

Ботвінов створив багато культурних мостів між Україною та Швейцарією.

Уряд Швейцарії відзначив українського піаніста Олексія Ботвінова престижною нагородою
Алексей Ботвинов на Odessa Classics, 22 августа 2020
Фото: Nikolay Vdovenko

Відомий український піаніст, президент та засновник фестивалю Odessa Classics Олексій Ботвінов отримав престижну нагороду від уряду Швейцарії "Вільгельм Телль-2020".

Нагороду було вручено 20 жовтня на концерті в Одеській філармонії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я особливо радий особисто бути присутнім на сьогоднішньому концерті в Одесі. Сьогодні відбудеться свято приголомшливої музики Баха. Але перед цим ми будемо вшановувати дуже особливу людину. Ми будемо вшановувати президента фестивалю Odessa Classics і істинного українського віртуоза, хто сьогодні пожвавить музику Баха - маестро Олексія Ботвінова", - сказав посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

За словами дипломата, Ботвінов "створив багато культурних мостів" між Україною та Швейцарією: регулярно запрошував культурних діячів цієї держави до України, часто виступав з цюріхськими камерним оркестром.  Він також постійно виступає в балетних виставах Цюріхського балету, зокрема під час гастролів колективу.

"Маестро Ботвінов, Швейцарія має честь нагородити вас сьогодні в честь визнання вашої виключної особистості, таланту, і ваших досягнень як артиста і Посла культури", - сказав Клод Вільд.

Посольство Швейцарії щороку відзначає нагородою одного громадянина України за великий внесок у розбудову України, а також у зміцнення відносин між Україною і Швейцарією. Минулого року премію вручили українському письменнику Сергію Жадану.

Раніше Олексій Ботвінов в інтерв’ю LB.ua розповів про майбутнє концертів класичної музики в умовах пандемії коронавірусу.

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