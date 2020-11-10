Все краще, ніж рік тому?

На фоні новини про дієвість вакцини проти коронавірусу, фондові індекси стрімко злетіли, перевершивши рівень докризових максимумів (хоча і ненадовго). Чи все так добре в світовій економіці – питання риторичне.

Фото: EPA/UPG

Навіть якщо не зважати на інші ризики, поки що залишається питання із тривалістю імунітету, та і побоювання щодо мутації вірусу ніхто не знімав.

Існує припущення, що умовна межа епідемічного благополуччя визначатиметься в першу чергу доступом до вакцини, і вже як наслідком – станом захворюваності.

Розвинуті країни, очевидно, матимуть переваги в такому доступі. Це і про життя людей, і про економічне зростання.

При озвученій ціні на вакцину на рівні 20 доларів за дозу, вартість імунізації, наприклад 30 млн громадян, становитиме 600 млн доларів або близько 17 млрд грн. Насправді – більше, оскільки малоймовірно, що ціна для пацієнта буде дорівнювати ціні виробника. При тривалості імунітету, наприклад, 6 місяців, цю суму треба множити на два.

Поки що на КОВІД-вакцини анонсоване виділення в Державному бюджеті 2,6 млрд. грн. Це 93 млн доларів або 4,6 млн доз вакцин (за очікуваними цінами виробника).

Для порівняння – в ЄС йдеться про закупівлю 300-400 млн доз вакцин при населенні 450 млн.

Можливо варто все-таки пожертвувати субвенціями на регіональний розвиток і забезпечити імунізацію населення? До бюджетного другого читання ще є час.

Зрештою, якщо надії на вакцину не справдяться, перерозподіл коштів на дороги багато часу не займає.