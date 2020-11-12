Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 52 млн

Станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 613 741 новий випадок коронавірусу COVID-19. Померли за добу -10 184 пацієнти.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 52 440 865 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 289 747 осіб.

Подолали хворобу і вилікувалися 36,6 млн пацієнтів.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна займає 20-те місце світового рейтингу і 9-те у Європі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.