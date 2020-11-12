Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
Кабмін сьогодні розглядатиме кандидатуру Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА
Кабмін сьогодні розглядатиме кандидатуру Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
ГоловнаСвіт

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 52 млн

Від ускладнень померли 1 289 747 пацієнтів, одужали - 36,6 млн.

Станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 613 741 новий випадок коронавірусу COVID-19. Померли за добу -10 184 пацієнти.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 52 440 865 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 289 747 осіб.

Подолали хворобу і вилікувалися 36,6 млн пацієнтів.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна займає 20-те місце світового рейтингу і 9-те у Європі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також