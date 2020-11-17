Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Санду, а не Додон
Санду, а не Додон
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
ГоловнаПолітика

Кабмін змінив керівника Держкосмосу

Замість Володимира Усова агентство очолив Михайло Лев.

Кабмін змінив керівника Держкосмосу
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів 16 листопада звільнив із посади голови Державного космічного агентства України Володимира Усова та призначив в.о. голови першого заступника ДКАУ Михайла Лева.

Відповідне розпорядження № 1432-р опублікувала пресслужба уряду.

"Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до статті 87-1 закону України "Про державну службу"", - йдеться у документі.

Стаття передбачає, що суб’єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії А за власною ініціативою, за поданням прем’єр-міністра або профільного міністра протягом чотирьох місяців із моменту його призначення.

Іншим розпорядженням уряд призначив виконувачем обов’язків голови агентства першого заступника Усова Михайла Лева.

Нагадаємо, що Усова призначили на посаду голови Держкосмосу 24 січня 2020 року. Згодом журналісти встановили, що компанія нового голови Космічного агентства виявилася фігурантом кримінальної справи ДБР.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також