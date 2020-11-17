Кабмін змінив керівника Держкосмосу

Кабінет міністрів 16 листопада звільнив із посади голови Державного космічного агентства України Володимира Усова та призначив в.о. голови першого заступника ДКАУ Михайла Лева.

Відповідне розпорядження № 1432-р опублікувала пресслужба уряду.

"Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до статті 87-1 закону України "Про державну службу"", - йдеться у документі.

Стаття передбачає, що суб’єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії А за власною ініціативою, за поданням прем’єр-міністра або профільного міністра протягом чотирьох місяців із моменту його призначення.

Іншим розпорядженням уряд призначив виконувачем обов’язків голови агентства першого заступника Усова Михайла Лева.

Нагадаємо, що Усова призначили на посаду голови Держкосмосу 24 січня 2020 року. Згодом журналісти встановили, що компанія нового голови Космічного агентства виявилася фігурантом кримінальної справи ДБР.