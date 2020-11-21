​У Донецьку знайшли тіла всіх гірників, які загинули внаслідок пожежі на шахті

Пожежа сталася на шахті імені О. Скочинського в Донецьку.

У Донецьку рятувальники виявили тіло четвертого гірника, безвісти зниклого внаслідок пожежі на шахті імені О. Скочинського в Донецьку.

Про це пише novosti.dn.ua.

Таким чином, виявлено і піднято на поверхню тіла всіх загиблих в результаті аварії шахтарів.

“Першого гірника рятувальники знайшли в ніч на 20 листопада. В цей же день у непідтримуваній частині конвеєрного штреку 5-ї західної лави західної панелі виявили тіла ще трьох гірників”, – йдеться у повідомленні.

На шахті триває ліквідація наслідків аварії.

Додамо, аварія сталася 17 листопада. На момент події під землею знаходилися 26 робочих, 22 з них були евакуйовані.