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На Донбасі почали виплачувати компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ житло

У бюджеті на 2020 рік вперше за час збройної агресії було передбачено 20 млн гривень для таких виплат.

На Донбасі почали виплачувати компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ житло
Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018
Фото: ato.news\Facebook

На Донеччині першим дев’яти заявникам виплатять компенсацію за зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації житло. Загальна сума виплат складе 2,7 млн гривень.

Про це в суботу, 21 листопада, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Зазначається, що 13 листопада відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних із наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких були зруйновані в результаті надзвичайної ситуації воєнного характеру.

Під час засідання комісія розглянула 10 заяв про виплату грошової компенсації. Вісім житлових об'єктів розташовані на території військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве, два - в місті Авдіївка. За результатами розгляду, схвалене рішення про надання грошової компенсації власникам дев'яти об'єктів зруйнованого житла, для однієї заявки комісія продовжила термін для ухвалення рішення.

"Отже, за результатами зазначеного засідання власники дев'яти житлових будинків (квартир), які зруйновані в результаті надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації, отримають компенсацію на загальну суму 2,7 мільйона гривень, що становить 300 тис. гривень на людину", - йдеться в повідомленні.

Після отримання узагальненого переліку постраждалих Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України здійснить розподіл бюджетних коштів в регіональний орган соціального захисту населення Донецької області, протягом п'яти робочих днів з моменту їх надходження на рахунок, перерахує їх постраждалим.

В ОДА додали, що в держбюджеті на 2020 рік вперше за час збройної агресії було передбачено 20 млн гривень для виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйноване.

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