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У Києві авто виїхало на зустрічну смугу та спричинило ДТП з п'ятьма машинами

Зараз ускладнено рух від мосту Патона у напрямку ст. м. Видубичі.

У Києві авто виїхало на зустрічну смугу та спричинило ДТП з п'ятьма машинами
Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві на Наддніпрянському шосе автомобіль, який рухався зустрічною смугою, спричинив масштабну ДТП.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

"ДТП з потерпілими за участю 5 автомобілів на Наддніпрянському шосе. Ускладнено рух від мосту Патона у напрямку ст. м. Видубичі", - йдеться в повідомленні.

"Київ Оперативний" оприлюднив відео, на якому видно, як автомобіль рухається зустрічною смугою.

Інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го у Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані. За попередніми даними, таксист заснув за кермом.

У жовтні 2020-го на Новоірпінській трасі в Києві Hyundai вилетів на зустрічну смугу і протаранив два авто. Внаслідок аварії машину розірвало на дві частини, постраждало п'ятеро людей.

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