У Києві авто виїхало на зустрічну смугу та спричинило ДТП з п'ятьма машинами

У Києві на Наддніпрянському шосе автомобіль, який рухався зустрічною смугою, спричинив масштабну ДТП.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
"ДТП з потерпілими за участю 5 автомобілів на Наддніпрянському шосе. Ускладнено рух від мосту Патона у напрямку ст. м. Видубичі", - йдеться в повідомленні.
"Київ Оперативний" оприлюднив відео, на якому видно, як автомобіль рухається зустрічною смугою.
Інформації про постраждалих поки немає.
Нагадаємо, у листопаді 2020-го у Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані. За попередніми даними, таксист заснув за кермом.
У жовтні 2020-го на Новоірпінській трасі в Києві Hyundai вилетів на зустрічну смугу і протаранив два авто. Внаслідок аварії машину розірвало на дві частини, постраждало п'ятеро людей.