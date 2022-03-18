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З початку війни в Києві загинули 222 людини, зокрема 60 цивільних

За весь цей час у місті 889 поранених.

З початку війни в Києві загинули 222 людини, зокрема 60 цивільних
Фото: ДСНС

У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 222 людини, із них 60 цивільних.

Про це повідомили у КМДА.

Загинуло, зокрема, 4 дитини.

За весь цей час у місті 889 поранених, із них 241 цивільний. Серед них: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лікар швидкої.

Від початку війни ворог пошкодив у Києві 36 житлових будинків. Також пошкоджено 5 приватних садиб, 6 шкіл і 4 садочки. 

Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках.

Нагадаємо, вранці в п’ятницю, 18 березня, російські військові завдали удару по житловому кварталу в Подільському районі Києва. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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