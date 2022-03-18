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Лавров заявив, що Москва "не допустить" передачу Україні С-300 з інших держав

Це те озброєння, яке Україні мають передати США. 

Лавров заявив, що Москва "не допустить" передачу Україні С-300 з інших держав
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров заявив, що Москва "не допустить" передачу Україні радянських систем ППО С-300 з інших країн.

Цю заяву Лаврова цитують російські ЗМІ. 

"Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива і не буде законною, Москва цього не допустить", – заявив він, додавши, що "будь-які вантажі, які заїжджають на територію України, які ми вважатимемо, що перевозять зброю, стануть законною ціллю".

С-300 входить до пакету допомоги від США, погодженого президентом Джо Байденом цього тижня. 

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