Лавров заявив, що Москва "не допустить" передачу Україні С-300 з інших держав

Міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров заявив, що Москва "не допустить" передачу Україні радянських систем ППО С-300 з інших країн.

Цю заяву Лаврова цитують російські ЗМІ.

"Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива і не буде законною, Москва цього не допустить", – заявив він, додавши, що "будь-які вантажі, які заїжджають на територію України, які ми вважатимемо, що перевозять зброю, стануть законною ціллю".

С-300 входить до пакету допомоги від США, погодженого президентом Джо Байденом цього тижня.