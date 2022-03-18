У нього знайшли фото об’єктів військової інфраструктури.

Кіберполіція Одещини викрила зрадника, який передавав окупантам інформацію про військові об’єкти України.

Про це повідомили у Національній поліції України.

31-річний житель смт Сергіївка через месенджер передавав загарбникам координати стратегічних об‘єктів. Під час обшуку на техніці фігуранта знайшли скріншоти, фото об’єктів військової інфраструктури та відповідне листування з окупантами.

За місцем мешкання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На вилученій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності.

Слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Надалі розслідування здійснюватиме УСБУ в Одеській області.

Нагадаємо, у Києві оперативники затримали диверсанта з Росії, який мав фото місць дислокації ЗСУ.