У Києві дозволять продавати алкоголь протягом обмеженого часу

У Києві з 1 квітня буде скасовано заборону на продаж алкоголю у магазинах та у закладах сфери обслуговування.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
“Місто прийняло рішення, що із першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями”, – розповів Микола Поворозник.
Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00.
Нагадаємо, з 29 березня у Вінницькій області заборонено продаж алкоголю правоохоронцям та військовим.
У Черкаській області з 21 березня дозволено продаж алкогольних напоїв, але з обмеженнями. Заборонено продавати алкоголь із 20:00 до 8:00.
З 17 березня у Волинській області відновили виробництво та продаж вина та слабоалкогольних напоїв.
Раніше повну заборону на продаж алкоголю запровадили у Львові.