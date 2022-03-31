У Києві дозволять продавати алкоголь протягом обмеженого часу

У Києві з 1 квітня буде скасовано заборону на продаж алкоголю у магазинах та у закладах сфери обслуговування.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

“Місто прийняло рішення, що із першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями”, – розповів Микола Поворозник.

Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, з 29 березня у Вінницькій області заборонено продаж алкоголю правоохоронцям та військовим.

У Черкаській області з 21 березня дозволено продаж алкогольних напоїв, але з обмеженнями. Заборонено продавати алкоголь із 20:00 до 8:00.

З 17 березня у Волинській області відновили виробництво та продаж вина та слабоалкогольних напоїв.

Раніше повну заборону на продаж алкоголю запровадили у Львові.