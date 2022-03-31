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В Тростянці окупанти знищили модернізовану перед війною лікарню, – Мінінфраструктури

В місті підраховують збитки.

Збитки, завдані Тростянцю російськими окупантами, які упродовж місяця утримували місто, є значними. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Відвідали звільнений Тростянець. Непораховані смерті, зруйновані площі та будинки. За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом», – розповів він у мережі Facebook.

За словами Кубракова, у Тростянці розстріляна міська лікарня, цей злочин скоєно без жодних на те підстав.

«Це була одна з лікарень, де успішно втілена медична реформа, проведено переобладнання, ремонт та термомодернізацію спільно із західними партнерами», – зазначив він.

Міністр нагадує, що у місті, яке Збройні Сили України звільнили кілька днів назад, ще працюють сапери та ДСНС. Зараз у Тростянці підраховують завдані збитки та планують відбудову. Зокрема, є домовленість про те, що відновлення повністю зруйнованої привокзальної площі на себе візьме Укрзалізниця, повідомив Кубраков.

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