До житлових будинків Миколаєва почали відновлювати водопостачання

Водогін Дніпро – Миколаїв було пошкоджено в квітні російськими обстрілами.

До житлових будинків Миколаєва почали відновлювати втрачене внаслідок квітневих обстрілів водопостачання. Про це повідомили в Офісі президента України.

80% водогону Миколаїв – Дніпро, який забезпечував містян, розташовано на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для повернення води в домівки мешканців Миколаєва з резервного фонду держбюджету було виділено 56 млн гривен.

Водозабір забезпечили з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Нині введено в роботу 14 свердловин: у міських лікарнях, пологовому будинку та шпиталі. Сьогодні почалося постачання води в будинки.

Нагадаємо, в квітні у результаті бойових дій пошкоджено водовід Дніпро – Миколаїв, яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Без водопостачання лишився обласний центр.

Згідно з планом, водопостачання на Миколаївщину мали повернути до 15 травня. 9 травня у кранах миколаївців зʼявилася технічна вода – пити її було заборонено.