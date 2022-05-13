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До житлових будинків Миколаєва почали відновлювати водопостачання

Водогін Дніпро – Миколаїв було пошкоджено в квітні російськими обстрілами. 

До житлових будинків Миколаєва почали відновлювати водопостачання
ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

До житлових будинків Миколаєва почали відновлювати втрачене внаслідок квітневих обстрілів водопостачання. Про це повідомили в Офісі президента України. 

80% водогону Миколаїв – Дніпро, який забезпечував містян, розташовано на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для повернення води в домівки мешканців Миколаєва з резервного фонду держбюджету було виділено 56 млн гривен. 

Водозабір забезпечили з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Нині введено в роботу 14 свердловин: у міських лікарнях, пологовому будинку та шпиталі. Сьогодні почалося постачання води в будинки. 

Нагадаємо, в квітні у результаті бойових дій пошкоджено водовід Дніпро – Миколаїв, яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Без водопостачання лишився обласний центр. 

Згідно з планом, водопостачання на Миколаївщину мали повернути до 15 травня. 9 травня у кранах миколаївців зʼявилася технічна вода – пити її було заборонено. 

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