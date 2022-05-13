Фото: facebook.com/CinCAFU

За підтримки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного випустили дві колоди карт, на яких зображено воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів.

Це зробили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, повідомив Залужний увечері п’ятниці, 13 травня.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

"У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів. Тож, спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині", – написав Залужний на своїй сторінці у фейсбуці.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Нагадаємо, напередодні ООН проголосувала за початок розслідування ймовірних воєнних злочинів РФ в Україні. 33 країни висловилися за, 12 утрималися, а Китай та Еритрея проголосували проти.