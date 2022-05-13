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У Бородянці відкриють модульне тимчасове містечко для людей, котрі втратили житло

Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону.

У Бородянці відкриють модульне тимчасове містечко для людей, котрі втратили житло
Фото: Скріншот з відео Київської обласної військової адміністрації

У Бородянці Київської області найближчим часом відкриють модульне тимчасове містечко для для людей, котрі втратили житло внаслідок російської агресії. Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Модульне містечко буде складатися з 4 комплексів. 

Кожен з них містить 22 модуля для проживання, а також кухню, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. 

Встановлення всіх 4 комплексів заплановане на 16 травня. 

Олександр Павлюк додав, що обласна влада розглядає можливість встановлення таких містечок і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів.

Нагадаємо, 11 травня в Ірпені на території санаторію «Дубки» почало роботу наметове містечко для людей, які втратили своє житло. 

Раніше повідомлялось, що Митрополичий фонд Православної церкви України збудує тимчасове житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані окупантами. 

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