В Одесу надійшли очищувачі води від японського міста-побратима Йокогами

Допомогу передав Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Одеса отримала від міста-побратима Йокогами (Японія) 33 портативні очищувачі води та супутні прилади за посередництва японської міжнародної агенції співпраці JICA.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Допомогу передав Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Раніше з таким проханням про до мера Йокогами Такехара Яманака звертався очільник Одеси Геннадій Труханов.

Японський посол заявив, що його держава й надалі надаватиме необхідну допомогу Україні та Одесі.

Представник японської міжнародної агенції співпраці JICA Сеічі Курокава зазначив, що його організація готова й надалі сприяти Одесі у реалізації проектів з очищення води.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди, яку підписали міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Акіхіко Танака. Також держава надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів на закупівлю медичного обладнання, а також на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців.