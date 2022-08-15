Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною

Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією, з якою був у шлюбі з 1997 року.

Про це мер Києва повідомив у інтерв'ю виданню "Бабель".

"Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", – сказав він.

Також Кличко зауважив, що це бажання обох сторін.

"У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", – наголосив мер.

На запитання чи вільне його серце зараз, Кличко відповів, що воно зайняте Києвом та процитував рядки з відомої пісні.

"Як тебе не любити, Києве мій?".

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю мер Києва попросив містян підготувати теплий домашній одяг і ковдри. Взимку температура може бути нижчою за норму.