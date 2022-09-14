Додаткову допомогу Україні можуть оголосити "найближчими днями", - Білий дім

Що саме США передадуть Україні, поки невідомо.

Найближчим часом може бути оголошено ще один пакет безпекової допомоги Україні від США.

Про це повідомляє CNN.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що не хоче “випереджати майбутні пакети систем безпеки”, відповідаючи на запитання журналіста CNN Філа Маттінглі про додаткову допомогу Україні.

“Я справді думаю, що найближчими днями ви побачите тут ще один”, - повідомив Кірбі, і додав, що з українцями “в режимі реального часу відбуваються дискусії щодо їхніх військових потреб”.

Він зазначив, що багато систем, які США надавали протягом останніх кількох тижнів і кількох місяців, виявилися ефективними для здатності українців йти в атаку та бути досить ефективними в захисті за останній час.

Нагадаємо, Україна зробила запити на отримання зброї від США та їхніх союзників, зокрема ракетних систем великої дальності, яку США раніше відмовились надати.