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Франція готується до зими: світло на Ейфелевій вежі вимикатимуть на годину раніше

Рахунок за електроенергію у Парижі цьогоріч зросте на третину.

Франція готується до зими: світло на Ейфелевій вежі вимикатимуть на годину раніше
Фото: ЕРА/UPG

Париж вимикатиме світло на Ейфелевій вежі на годину раніше, знизить температуру води в муніципальних басейнах і відкладе початок опалювального сезону у громадських будівлях, щоб заощадити енергію цієї зими.

Про це заявила мер французької столиці Анн Ідальго, пише Reuters.

Ці заходи спрямовані на досягнення мети президента Еммануеля Макрона, згідно з якою промисловість, домогосподарства та муніципальна влада скорочують споживання енергії на 10% у відповідь на скорочення постачання газу Росією та зростання цін на енергоносії.

Ейфелева вежа зараз освічується до першої години ночі. Якщо освітлення вимикатимуть о 23:45, то це означатиме зниження енергоспоживання на 4%.

З 23 вересня світло у громадських будівлях Парижа вимикатиметься о 22:00, а температуру знизять до 18 градусів за Цельсієм. Температура води в басейнах знизиться з 26 до 25 градусів. 

Рахунок за електроенергію у Парижі цього року становитиме 90 мільйонів євро, що на 35 мільйонів більше, ніж зазвичай. Ця сума враховує довгострокові контракти на електроенергію та газ, які захищають владу від найбільшого збільшення витрат.

У всій Європі країни шукають способи скоротити споживання енергії та заповнити свої запаси газу, готуючись до можливого повного відключення.

Ситуація з російським газом не так впливає на Францію, як на деяких її сусідів, але рекордна кількість відключень ядерних реакторів змусила країну імпортувати електроенергію, хоча зазвичай вона є експортером. Це посилило тиск на ринки електроенергії.

Нагадаємо, Греція підготувалась до життя при припиненні постачання російського газу. Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс наголосив, що накопичено вже достатню кількість скрапленого газу, а кілька електростанцій готові перейти з газу на нафту. 

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